ＦＤＫやジーエス・ユアサコーポレーションなど電池関連の一角が高い。共同通信が１６日、「日米両政府が、高市早苗首相とトランプ大統領による１９日の首脳会談に合わせ、昨年７月の関税合意に基づく５５００億ドル（約８７兆円）の対米投融資の第２弾案件を公表し、蓄電池事業が有力候補に浮上していることが分かった」と報じた。これまで原発関連や銅精錬施設などが候補と伝わっていたが、新たに蓄電池と