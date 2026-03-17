ＱＰＳホールディングスはここ上げ足の強さが際立つが、目先の押し目は強気に対処して妙味が大きい。同社は九州大学発の宇宙ベンチャーで、ＳＡＲ（合成開口レーダー）衛星の開発・製造・運用を主力事業として手掛けている。 ワシントンで今週予定される日米首脳会談では、日本政府が米国の進める次世代型ミサイル防衛構想「ゴールデン・ドーム」への参加を伝える方向にあると報じられ
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