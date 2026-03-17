丸三証券は高い。１６日取引終了後、これまで未定としていた２６年３月期末の普通配当について２３円にすると発表した。期末の特別配当１５円とあわせて合計３８円となり、中間配当３２円（普通１７円・特別１５円）とあわせて年間では７０円（前期６０円）となる見通し。増配予想が好感されている。 出所：MINKABU PRESS