5月22日に全国公開される、佐藤二朗が原作・脚本・主演を務めた映画『名無し』のポスタービジュアルと新場面写真が公開された。 参考：佐藤二朗が“見えない凶器”を振るい、佐々木蔵之介が怒りを滲ませる『名無し』特報映像 佐藤が映画用に書いたもののお蔵入り寸前だったオリジナル脚本が書籍編集者の目に留まり、永田諒の作画によって世に出た同名漫画を映画化する本作は、数奇な運命を背負った異能の男の希望と