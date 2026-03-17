午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２６６、値下がり銘柄数は２７１、変わらずは４９銘柄だった。業種別では３３業種中２９業種が上昇。値上がり上位に海運、鉱業、石油・石炭、医薬品など。値下がりは非鉄金属、その他製品、情報・通信など。 出所：MINKABU PRESS