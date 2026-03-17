2026年3月15日、韓国・聯合ニュースは「世界的な物価高とサプライチェーンリスクの悪化で昨年は電子業界の原材料負担が大幅に拡大した」と伝えた。サムスン電子が15日に公示した25年度事業報告書によると、昨年の原材料購入額（サムスンディスプレーを除く）は99兆9475億ウォン（約10兆6654億6000万円）で、前年比8．8％増加した。中でも生活家電・テレビ・スマートフォンなどのデバイスエクスペリエンス（DX）部門の購入額は74兆5