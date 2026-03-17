脳卒中は突然発症するイメージがありますが、実際には発症前に前兆となる症状が現れることもあります。例えば、一時的な手足のしびれや言葉のもつれ、視野の欠けなどが短時間だけ起こるケースです。これらは一過性脳虚血発作（TIA）と呼ばれ、脳梗塞の重要な警告サインとされています。症状がすぐに治まるからといって放置するのは危険です。ここでは脳卒中の前兆や注意すべきサインについて解説します。 監修医師