血腫が大きい場合や神経症状が急速に悪化する場合には、外科的治療が検討されます。開頭血腫除去術や定位的血腫吸引術などの方法があり、それぞれに適応と特徴があります。また脳室ドレナージなどの緊急処置についても、その適応と方法を詳しく解説します。 監修医師：田頭 秀悟（たがしゅうオンラインクリニック） 鳥取大学医学部卒業。「たがしゅうオンラインクリニック」院長 。脳神経内科（認知症、パーキンソ