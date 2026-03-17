人気絶頂のなか、突如として急性骨髄性白血病を宣告された俳優の吉井怜さん。高熱や強い倦怠感（けんたいかん）という一見ありふれた症状の裏に潜んでいたのは、「どうして私が……」と思わず言葉を失うほどの現実でした。当時は、がん＝不治の病という印象が根強かった時代です。入院から診断、そして告知に至るまで、吉井さんはどのように病と向き合ったのでしょうか。本稿では、発症のきっかけや初期症状、急性と慢性の違い、若