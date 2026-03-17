そばの健康効果を支える代表的な成分がルチンです。ポリフェノールの一種であるルチンは、そばの実の外皮に多く含まれ、特に韃靼そばには通常のそばと比べて非常に豊富に含まれています。かつてビタミンPとも呼ばれたこの成分は、そば以外では柑橘類の皮やアスパラガスなどにも含まれますが、日常的に摂取しやすい食材としてはそばが代表的です。 監修管理栄養士：中西 真悠（管理栄養士）■経歴 2020年3月女子栄養大学