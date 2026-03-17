【その他の画像・動画等を元記事で観る】 &TEAMが、3rd EP『We on Fire』の収録曲「桜色Yell」のLive Clipを公開した。 ■「桜色Yell」は新しいことに挑戦する季節に背中をそっと押してくれる応援ソング 公開されたLive Clipには、水彩画のような色合いの中、満開の桜の下で珠玉の春バラードを優しく背中を押すように歌い上げる9人の姿が映し出されている。楽曲の温かいメッセージと透明感あふれるメロディが視