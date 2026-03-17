【その他の画像・動画等を元記事で観る】 INIの公式YouTubeチャンネルで展開されているメンバープロデュース企画「INI STUDIO」にて、西洸人、高塚大夢（「高」は、はしごだかが正式表記）のオリジナル楽曲4曲があらたに配信スタートした。 ■「心が折れそうになった時や頑張りたい時に、ぜひ聴いていただけたら嬉しいです！」（INI西洸人） 「INI STUDIO」は、メンバー自身が楽曲や映像を通じてあらた