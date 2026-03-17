【その他の画像・動画等を元記事で観る】 永瀬廉（King & Prince）と吉川愛がダブル主演を務める映画『鬼の花嫁』の完成披露舞台挨拶が3月16日に行われ、永瀬、吉川に加え、伊藤健太郎、片岡凜、池田千尋監督が登壇した。 ■「皆さんに拍手をいただいてうれしい」（永瀬廉） ついに初お披露目となった本編の上映後、観終わった直後の興奮冷めやらぬ観客たちの前に、キャスト・監督が登壇。会場に黄色い歓声が響きわたるなか