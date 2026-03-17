【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSのニューアルバム『ARIRANG』の制作過程に密着した長編ドキュメンタリー『BTS: THE RETURN』が、3月27日よりNetflixにて独占ライブ配信。 このたび、本作のトレーラーとメインキーアートが解禁された。 ■7人が再びともに音楽制作を開始する姿を描く 2013年のデビュー以来、世界でも屈指の熱烈なファンコミュニティを築き上げてきたBTS