17日10時現在の日経平均株価は前日比126.53円（0.24％）高の5万3877.68円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1266、値下がりは271、変わらずは49と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは中外薬 で、日経平均を24.27円押し上げている。次いで三井物 が16.58円、三菱商 が14.74円、ファナック が14.37円、ファストリ が12.84円と続く。 マイナス寄与度は128.35円の