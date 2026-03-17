野球の世界一決定戦「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」は16日（日本時間17日）、米フロリダ州マイアミのローンデポパークでベネズエラ代表とイタリア代表が対戦。決勝進出をかけた一戦での頭脳プレーが話題を呼んでいる。 ■1次ラウンドでも見せた頭脳プレー ベネズエラ代表は初回の立ち上がり、1死走者なしからマイケル・ガルシア内野手のバントヒットで出塁すると、続