オイシックスは17日、井口和朋投手（32）が3月16日付で退団したことを発表した。同投手はメキシカンリーグのベラクルス・イーグルスへ移籍する。井口は球団を通じてコメントを発表。「開幕直後でこれからチームで力を合わせて戦っていこうという時期に離れることになり、2月のキャンプから一緒に仕上げてきたチームメイト、そして幼少期を過ごした新潟に恩返しをする前に去ることは、とても寂しいです」とコメント。「ファイタ