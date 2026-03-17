【ワシントン共同】米東部ボストンの地裁は16日、ワクチン懐疑派のケネディ厚生長官らによるワクチン政策変更の一部を停止する判断を下した。地裁は「科学的根拠を慎重に精査して意思決定する手法を軽視し、自らの信頼性を損なった」と指摘した。政策変更は無効だと訴える米小児科学会などとの訴訟が続く間の措置。ケネディ氏が自ら選ぶなどして構成したワクチン諮問委員会の委員の妥当性も認めなかった。ケネディ氏が進めるワ