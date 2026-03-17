「侍戦隊シンケンジャー」のシンケングリーン／谷千明役などで知られる俳優の鈴木勝吾（37）が、17日までにXを更新。自殺を考える子どもについて思いをつづった。鈴木は「親からもらった命、そのまた親からもらった命とか、当たり前に分かった上で、それは関係ないんだよね」と書き出し、「今、どうして、そんなに苦しいのか、何で悩んでるのか？何で絶望するのか？それは制度や仕組み等で、汲み取ってあげることはできないの