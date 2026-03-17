東京・新宿をホームタウンとする日本フットボールリーグ（ＪＦＬ）「クリアソン新宿」の森岡隆三・アカデミーヘッドオブコーチングが、読売新聞ポッドキャスト「ピッチサイド日本サッカーここだけの話」に出演した。初めて日本代表入りした１９９９年に出場した南米選手権（コパ・アメリカ）を振り返り、当時の代表遠征の舞台裏について語った。この日の収録は特別ＭＣとして元日本代表の柿谷曜一朗さんが加わった。（読売新