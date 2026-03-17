取材に答えるトランプ大統領＝16日、米ホワイトハウスの大統領執務室/Julia Demaree Nikhinson/AP（CNN）トランプ米大統領は16日、中国の習近平（シーチンピン）国家主席と会談するため今月予定している訪中について、「1カ月ほど」延期される可能性があるとの考えを示した。トランプ氏はホワイトハウスで記者団に対し、「中国とは協議している。ぜひ行きたいが、戦争があるので、ここにいたい」と語った。トランプ氏は、「1カ月ほ