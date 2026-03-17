アイドルグループ「.LINK（どっとりんく）」から脱退した元メンバー南世花について、所属事務所が17日までに公式サイトを更新し、声明を発表した。所属事務所は「当社所属アーティスト南世花の、3月1日付けでの.Link脱退ならびに私的交流に関し以下の通りご報告をさせていただきます」と書き出し、一部SNSなどで南に関する臆測やうわさが流布されて真偽を確認するなどした経緯を説明。その時点では真偽は不明だったが、グループ運