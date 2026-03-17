Image: SANWA DIRECT iPhone 17とほぼ同じサイズ。カフェや出張やフリーアドレス制のオフィスなど、外でPC作業をする時に電源タップは用意したいですよね。USBポートもあればもっと便利。でもそれなりにデカくてジャマなのがデメリットだったりするんで、一長一短なデバイスでもあります。小型で多機能なものが欲しいのですが、どれが良いのか分かんないですよねぇ。スマホ大の電源タップな