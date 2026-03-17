クランクアップでわんわん泣いた「最近、朝ドラの影響で、街を歩いていると本当にいろんな方から声をかけていただくんです」そう目を細めるのは、唯一無二の存在感で作品に鮮烈な印象を刻み続けている女優・円井わん（28）だ。円井にとって出演時間の長短は関係ない。ワンシーンであっても、登場するだけでその場の空気を一変させる力を持っているからだ。その結果、ドラマ、CMとフィールドを問わず“記憶に残る俳優”として評価を