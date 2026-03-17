普段は兄貴分の猫さんの言うことを聞いて行動している妹分の猫さん。そんな毎日にちょっぴり文句が溜まっていたのか、"まさかの仕返し"を行ったそうです。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で1.7万回以上表示を突破！コメント欄には「地味～な復讐って笑っちゃいますね～」「にゃんてことするにゃ……って言ってる」といった声が寄せられています。 【動画：『日頃の恨み？』リモコンが置いてある『机の上にい