息子が保育園で流行していた胃腸炎にかかったため、看病していた筆者。ところが翌日、自身の体にも異変が起こります。夫が不在の中、誰に助けを求めるべきか迷いながらも下した判断と、その夜に残った思いを振り返ります。 子どもの異変 ある晩、4歳の息子が「お腹が痛い」と泣き出しました。朝は元気だったのに、微熱も出ているようです。 何度もトイレへ行き、苦しそうに丸まる小さな背中をさすりながら、「早く良くなって