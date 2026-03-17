大谷翔平がインスタグラムを更新ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、米マイアミのローンデポ・パークで行われた準々決勝で日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに5-8で敗れた。敗戦後、チームを牽引した大谷翔平投手（ドジャース）がインスタグラムに掲載した言葉が海外ファンの感動を生んでいる。大谷はベネズエラ戦で今大会3号となる先頭打者弾を放つなど、4試合で6安打3本塁打7打点、打率.46