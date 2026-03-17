斎藤工、大泉洋、池松壮亮 大泉洋、斎藤工、池松壮亮が16日、都内で行われた『”果皮でつくったサワー“「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」商品説明会＆新TV-CM 発表会』に出席した。「ＴＨＥ ＰＥＥＬ」は、普段 RTD を飲まないビールユーザーに向けて、本格的な味わいを目指した商品として、2025年 ４月に発売した“果皮でつくったサワー”。今回、レモン果皮由来の香り、コクとほろ苦さをより深く愉しめる、飲みごたえのある味