ことでん（資料） 地元企業への理解を深めてもらい、キャリア形成に役立ててもらおうと、ハローワーク高松（高松公共職業安定所）と高松商工会議所が3月25日と27日、小中学生を対象に「春休み親子で行くおしごと発見ツアー」を初めて開催します。 進学・就職時の若年層の県外流出を防ぎ、地域産業の人材を確保しようと、高松市教育委員会の後援を受けて企画しました。 高松市内の小学5・6年生と中