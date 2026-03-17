ドジャースのロバーツ監督が１６日（日本時間１７日）、チームに再合流する大谷翔平投手の開幕へ向けての調整について言及した。囲み取材の模様をＳＮＬＡ局がＸにポストした。ロバーツ監督は、大谷の現在の調整状況について「１２日にシムゲームで４イニングを投げた」と侍ジャパンで行ったライブＢＰについて説明。ドジャースに合流後は「まずブルペンに入ることになる」。その後については「まだ会っていないので、きょう話