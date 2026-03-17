日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）が１７日に放送され、同局の澁谷善ヘイゼル（しぶや・ぜんへいぜる）アナウンサーが気象予報士試験に不合格だったと発表した。同番組では「ヘイゼルアナ気象予報士への道」と題して、気象予報士試験に挑戦するヘイゼルアナを昨年３月から密着してきた。気象予報士になるには、?一般知識?専門知識?実技試験をクリアしなければならない。ヘイゼルアナは昨年１０月