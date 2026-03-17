◇第6回WBC準決勝イタリア─ベネズエラ（2026年3月16日米フロリダ州マイアミ）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているイタリアは16日（日本時間17日）、準決勝でベネズエラと対戦。2回に先制点を奪った。2回1死からデゼンゾが中前打で出塁すると、カグリオン、フィッシャーが相手先発・モンテロの球を冷静に見極め連続四球で1死満塁の好機をつくった。8番・ドラシオもフルカウントからの6球