とちぎテレビ １６日午後１時ごろ那須町豊原乙を通る国道４号の上り線で大型トレーラーと原付きバイクが衝突する事故がありました。 この事故で原付バイクを運転していた町内に住む９１歳の男性が病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。 事故のあった現場周辺では、およそ４時間の交通規制が行われました。 警察で事故の原因などを詳しく調べています。