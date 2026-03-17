とちぎテレビ 宇都宮市で２０１８年、生後７カ月の長男の頭に何らかの暴行を加えびまん性脳損傷により死亡させたとして父親が傷害致死の罪に問われた裁判で、宇都宮地方裁判所が無罪判決を出したことについて父親の弁護団は１６日、検察側に控訴を断念するよう求める声明を発表しました。 声明によりますと検察側は具体的な証拠をほとんど引用することなく希薄な根拠に基づいて有罪を主張し最愛の子を亡くした父親が「子殺