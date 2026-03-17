とちぎテレビ 栃木県議会の予算特別委員会の総括質疑が１６日行われ、県の当初予算案に盛り込まれた各種取り組みについて県執行部の考えを質しました。 ６つの会派から９人が質問に立ち、県の考えを質しました。 最初に質問に立ったとちぎ自民党議員会の佐藤良委員は、県が試みの計算をしたこの先５年間の「中期財政収支見込み」で最大１３０億円の財源不足が見込まれることを挙げ、「将来を見据えた財政運営にどう取り組