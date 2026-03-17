子どもたちに思い出づくりと地元への愛着を深めてもらおうと、日光市の保育園では１６日、鉄道会社の協力を受けて特別な卒園式が行われました。 日光市のさかえ保育園の子どもたち２８人が訪れたのは、市内にある東武鉄道の下今市駅です。さかえ保育園では卒園の思い出づくりのために、２０２２年からＳＬ大樹に乗車して卒園式を行っていて、今年で５回目を迎えました。 大樹は東武鬼怒川線の下今市駅から、鬼怒川温泉駅までおよ