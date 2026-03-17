ＬＲＴライトラインの平石停留場直結のアーバンスポーツに特化した総合公園「アークタウン宇都宮」が３月２８日にオープンするのを前に１６日、メディア向けの見学会が行われました。 「アークタウン宇都宮」のスケートパークには、夏の日差しや雨から利用者を守る屋根付きの全天候型で初心者用のコースから上級者用のコースまでが用意されています。 「アーク