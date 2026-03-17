タレントのさとう珠緒（53）が17日までに自身のインスタグラムを更新。ロケで訪れた温泉でのオフショットを投稿した。自身のインスタグラムで「最近ちょっとお煎餅ブームです」と題してつづり始めた。「先日の温泉ロケよじごじDaysでオープンしたばかりのふふ 城ヶ島 海風のしらべ へ。景色もお食事もとっても素敵で癒しの時間でした。今度はプライベートでもゆっくり行きたいな」と温泉で入浴する美背中ショットを投稿した