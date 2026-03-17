TBSでは21日深夜1時58分から『DUMB LUCK〜強運No.1決定戦〜』を放送する（※一部地域を除く）。『ラヴィット！』から生まれた、スリル系運試しゲーム「KISUKE」に着想を得た究極の運試しバラエティで、『SASUKE』のアメリカ版『American Ninja Warrior』を制作するアメリカの大手制作会社A. Smith & Co. Productions社からの共同開発のラブコールを受け、世界規模の運試し番組が誕生。主催者は麒麟・川島明、天の声は田村真