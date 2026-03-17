◇ワールドベースボールクラシック準決勝イタリアーベネズエラ（現地時間16日、マイアミ）試合前にベネズエラのアブレイユ選手を訪れたのは、日本戦で逆転ホームランをキャッチした少年。ホームランボールをアブレイユ選手に渡し、記念に一緒に写真に収まります。アブレイユ選手はサイン入りバットとボールを少年にプレゼント。少年は野球をやっているそうで、「頑張って練習を続けるんだよ」などとアブレイユ選手から励ましの