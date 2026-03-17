パティシエの鎧塚俊彦氏（60）が17日までにインスタグラムを更新。WBC準々決勝で敗退した日本代表の選手や首脳陣に対するSNSでの誹謗（ひぼう）中傷について自粛を呼びかけた。鎧塚氏は、自身がかつてパティシエとしてコンクールに挑んだ際に周囲から激励された当時について「周囲からの『頑張ってください！』という励ましの言葉さえ、実は少し辛く感じることがありました。なぜなら、その時の私はもう十分自分自身を追い込み、必