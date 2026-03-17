日本アクセスは「新商品グランプリ2026春夏」の結果を公表した。グランプリには、理研ビタミン「リケンのノンオイルかけちゃえエスニック」が選ばれた。各部門1位およびトレンド、新設したネーミング賞・パッケージ賞は次の通り。【グランプリ／加工食品】「リケンのノンオイルかけちゃえエスニック」（理研ビタミン）【飲料】「至福のごほうび 豆乳飲料白桃アールグレイ」（キッコーマンソイフーズ）【冷蔵食品（洋日配）】「