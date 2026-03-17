前半戦に比べると調子はかなり上がっているが、リヴァプールMFフロリアン・ヴィルツは1億1600万ポンドの移籍金に見合う活躍を見せているだろうか。ヴィルツは昨夏にレヴァークーゼンからリヴァプールに加入しており、市場の目玉選手だった。しかし今季リヴァプールはチーム全体の調子が思うように上がらず、序盤から大苦戦。ヴィルツの成績も思うように伸びなかった。英『TalkSport』によると、現役時代にチェルシーやマルセイユで