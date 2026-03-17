現在もバイエルンではマヌエル・ノイアーが絶対の守護神であり、22歳と若いヨナス・ウルビヒも2番手として控えている。しかし頼れる3番手の存在も忘れてはならない。37歳を迎えているスヴェン・ウルライヒだ。GKは試合途中に交代することがほとんどないため、3番手のウルライヒに出番が回ってくることは滅多にない。昨季はリーグとチャンピオンズリーグに1試合ずつ出場しただけだ。今季もここまで出番は無かったが、ノイアーとウル