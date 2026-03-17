来季レアル・マドリードはどんなチーム編成となるだろうか。スペイン『Defensa Central』は次の移籍市場で大きく動く可能性があると伝えていて、クラブが補強が必要と判断したポジションはセンターバック、サイドバック、MF2名、ウイング、センターフォワードだ。まずは有望な若手2人のカムバックだ。攻撃的MFでは、FCコモで大活躍中のアルゼンチン代表MFニコ・パスを買い戻すと見られる。さらにもう1人は、リヨンにレンタル移籍し