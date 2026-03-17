1月にディノ・トップメラーを解任したフランクフルトは、後任にアルベルト・リエラを招聘。現役時代はリヴァプールなどで活躍したリエラは、スロベニアのNKオリンピアやNKツェリエ、フランスのボルドーで監督としての経験を積み、2月よりフランクフルトの指揮官に就任した。立ち上がりはまずまず順調だ。ここまで6試合を戦って3勝2分1敗の成績となっていて、その1敗も王者バイエルンに惜しくも2-3で敗れたゲームだ。ブンデスリーガ