イングランドサッカー界の未来は明るいか。先日のエヴァートン戦で衝撃のソロゴールを決めたアーセナルMFマックス・ダウマン（16）もそうだが、リヴァプールで出番を増やしている17歳FWリオ・ングモハの才能も特別なものを感じさせる。2人とも世代別イングランド代表でプレイしており、このまま成長すれば近いうちにA代表の戦力になってくるはず。英『Liverpool Echo』によると、イングランドサッカー界のレジェンドであるゲイリー