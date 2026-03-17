アーセナルの逸材は今後どこまで伸びるだろうか。先日行われたプレミアリーグ第30節のエヴァートン戦で途中出場から衝撃のゴールを決めたのは、16歳の逸材MFマックス・ダウマンだ。ユース年代より特別な才能と評価されてきたが、16歳であっさりとプレミア初ゴールを決めてみせた。英『METRO』によると、チェルシーとイングランド代表のレジェンドであるジョン・テリー氏も脱帽だ。レフティーアタッカーのダウマンをリオネル・メッ