Netflix JAPANが17日、公式Xを更新。WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）イタリア対ベネズエラ戦の実況アナを告知した。公式Xは「2026ワールドベースボールクラシック3月17日準決勝2イタリアvsベネズエラ実況：伊藤大海解説：黒田博樹／内川聖一ゲスト：上原浩治／高橋由伸／渡辺謙(アンバサダー)／二宮和也(スペシャルサポーター)」と告知した。一般ユーザーは実況アナの「伊藤大海」に反応。WBC日本代表の