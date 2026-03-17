俳優いしだ壱成（51）が17日までにブログを更新。入院して手術を受けていたことを明かした。いしだは「私事でございますが、実は数日前に手術を受けまして、無事に退院してきました」と報告。「呼吸上皮腺腫様過誤腫（こきゅうじょうひせんしゅようかごしゅ）という病気で、鼻の奥の天井付近に発生する良性のポリープがあり、慢性的な副鼻腔炎を起こしていました」と説明した。昨夏ころから鼻かぜのような症状が続き、複数の病院で